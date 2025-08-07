Neto condena atitude de Felipe Melo antes de Palmeiras x Corinthians

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganhou um novo capítulo com a disputa entre as equipes por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão tem histórico mais favorável nos clássicos nessa temporada e, na última quarta-feira (6), confirmou a classificação no torneio mata-mata nacional. Isso porque venceu também o segundo duelo, dessa vez no Allianz Parque, estádio do Alviverde. Contudo, um discurso de Felipe Melo antes do embate não agradou ao também ex-jogador Neto.

Assim, o apresentador do programa “Os Donos da Bola” condenou o comportamento de Felipe Melo. O ex-jogador do Corinthians considera que a atitude do antigo volante influenciou a animosidade no duelo. No caso, que tornasse o clima mais hostil.

Inclusive, o confronto foi marcado por vários episódios de desentendimentos. Até mesmo com a expulsão de Aníbal Moreno na parte inicial do jogo.

“Vi o Felipe Melo lá. Que por sinal, nunca falei que o Palmeiras é ele. Nunca faltei respeito com o clube. Eu tiro sarro, vou para dentro e sou sarcástico. Esse cara, que agora está na Globo, foi lá recebeu um microfone, arregaçou o Corinthians, deixou os jogadores nervosos e pilhou todo mundo. Aí o Aníbal vai lá e dá uma cabeçada no José Martínez. Por quê vocês acham que isso aconteceu? Time pilhado”, argumentou Neto.

Tentativa de incentivo de Felipe Melo ao Palmeiras

O ex-volante recebeu um convite da diretoria do Palmeiras com a intenção de motivar os jogadores do Palmeiras a ter êxito em reverter a desvantagem no clássico. Com isso, no momento em que esteve na beira do gramado, Felipe Melo pediu que os atletas apresentassem determinação.

“Primeiro queria agradecer o carinho de todos vocês. Hoje, todo mundo sabe que é guerra. São poucas ideias. Como a torcida já falou, é cabeça fria e faca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa p**** mesmo. Tamo junto”, incentivou Felipe Melo.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o planejamento do Palmeiras será dividir as atenções em se reaproximar da liderança no Campeonato Brasileiro e a fase mata-mata da Libertadores.

?? “Hoje todo mundo sabe que é guerra e pouca ideia. Cabeça fria e faca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa p**** mesmo!” ????? Felipe Melo, no Allianz Parque, antes de Palmeiras x Corinthians.

