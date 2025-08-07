Seleção Sub-15 é convocada para treinos na Granja Comary

A CBF divulgou nesta quinta-feira (7) a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-15 para um novo período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Ao todo, 27 jogadores foram chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa, entre eles o goleiro Bruno Samudio, do Botafogo.

A apresentação está marcada para o próximo domingo (10), e os treinamentos vão até o dia 20. A preparação faz parte da preparação para a Liga Evolução, torneio sul-americano da categoria.

Um dos nomes que mais chamam atenção é o do meio-campista Henrique, do Cruzeiro, filho do lateral-direito Fagner. No mês passado, a base do Brasil foi campeã da Copa 2 de Julho, um dos torneios mais importantes do Sub-15 no país.

Confira a lista completa dos convocados para Seleção Sub-15:

Goleiros

– Audo (Palmeiras)

– Bruno (Botafogo)

– Miguel Roberto (Ferroviária)

Laterais-direitos

– Kaic (Botafogo)

– Myguel (Red Bull Bragantino)

Laterais-esquerdos

– Alexsander (Grêmio)

– Enzo Estevão (Atlético-MG)

Zagueiros

– Geovane (Vitória)

– Guilherme Gonçalves (Athletico-PR)

– Leonidas (Bahia)

– Ruan Pablo (Palmeiras)

– Yuri (Vasco da Gama)

Meio-campistas

– Cauã (Botafogo)

– Daniel (Bahia)

– Henrique (Cruzeiro)

– José Henrique (Athletico-PR)

– Leo Rodrigues (Corinthians)

– Luiz Guilherme (Vitória)

– Pedro Henrique (Palmeiras)

– Thauan (Flamengo)

– Vitinho (Fluminense)

Atacantes

– Alan Santos (Vasco da Gama)

– Caio (Palmeiras)

– Emanuel (Athletico-PR)

– Gabriel Balisa (Atlético-MG)

– Jean Carlos (Fluminense)

– Rodrigo Jr. (Vasco da Gama)

