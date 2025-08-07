France Football revela os indicados ao Bola de Ouro 2025

A revista francesa ‘France Football’, responsável pela organização do prêmio, revelou nesta quinta-feira (7) os indicados das principais categorias, incluindo os 30 nomes que concorrem ao Bola de Ouro masculino de 2025. A 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro será no dia 22 de setembro, no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris.

Entre os finalistas, o Barcelona aparece com quatro representantes: Lewandowski, Pedri, Raphinha e o jovem Lamine Yamal, que desponta como um dos favoritos ao lado de Ousmane Dembélé.

Já o PSG, atual campeão da Champions, lidera a lista em número de indicados, com nove jogadores. São eles: Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha.

Além disso, o Real Madrid também marca presença com três nomes de peso: Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé.

Confira a lista completa dos 30 indicados da France Football ao Bola de Ouro 2025:

Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025

Por fim, o espanhol Rodri, vencedor do prêmio em 2024, ficou fora da lista deste ano por ter passado a maior parte da temporada lesionado.

