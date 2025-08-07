Fluminense ‘esquece’ a Copa do Brasil e mira no Bahia, pelo Brasileiro

Com a classificação para às quartas de final na Copa do Brasil sobre o Internaional, o Fluminense ganhou um fôlego a mais para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Na nona posição, com 23 pontos, o Time de Guerreiros tem uma parada dura contra o Bahia, neste sábado, 9/8, às 21h, na Arena Fonte Nova.
Afinal, a equipe baiana não vai querer dar mole para o azar. Ainda mais, porque está em quarto colocado, com 29 pontos, tendo 8 vitórias e marcado 20 gols. Já o Tricolor carioca tem uma vitória a menos. Só que perdeu também sete vezes, tendo marcado 18 gols e sofrido 20.
O técnico Renato Gaúcho desabafou sobre a maratona de jogos, pois o Fluminense, além do Brasileiro, disputa ainda a Copa do Brasil, quartas de final, e a Copa Sul-Americana.
Um bom exemplo do que o treinador alega é que após jogar em Salvador, o elenco segue direto para Cali, na Colômbia, em voo que dura mais de nove horas.
“Além da viagem longa que teremos. Se eu estou cansado, imagina os jogadores que correm. A gente não consegue mais comer direito, dormir direito, dentro de avião, de hotel”, disse o treinaor.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook