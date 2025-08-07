Neymar faz golaço em treino do Santos e divulga o vídeo da jogada

Atacante dá mais um indício que vai voltar à velha forma - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O atacante Neymar foi o grande destaque do treino do Santos. Na manhã desta quinta-feira (7), o craque marcou um golaço no CT Rei Pelé. Ele, inclusive, publicou o vídeo da jogada em suas próprias redes sociais. O lance aconteceu durante a preparação da equipe para o jogo do fim de semana. O adversário do Peixe, aliás, será a equipe do Cruzeiro.

O lance, de fato, foi de grande habilidade e plástica do camisa 10. Na jogada, Neymar iniciou trocando passes com o meia argentino Rollheiser. Ele, então, recebeu a bola na entrada da área e partiu para cima da marcação. Com dribles curtos, o craque deixou três companheiros para trás e tocou na saída do goleiro.

Training day pic.twitter.com/YY6YohEYGe — Neymar Jr (@neymarjr) August 7, 2025

O treino desta manhã, contudo, não se resumiu apenas ao lance genial. O técnico Cleber Xavier comandou uma atividade tática com todo o elenco. A preparação, outrossim, contou com uma ótima notícia para a equipe. O atacante Guilherme se recuperou de lesão no tornozelo e treinou normalmente com o grupo.

Com o retorno de Guilherme, o técnico ganha mais uma importante opção. Uma provável escalação do Santos para o jogo, portanto, já se desenha. O time deve ser: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Rollheiser e Tiquinho Soares.

