Vasco despacha CSA e vai às quartas de final da Copa do Brasil

O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. Com uma atuação com a marca registrada do técnico Fernando Diniz, o Cruz-Maltino venceu o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), em São Januário, e confirmou a classificação para a próxima fase da competição nacional. No primeiro tempo, o time vascaíno fez 3 a 0 com gols de Rayan, Coutinho e Tchê Tchê. Na etapa final, os alagoanos descontaram com Brayann, contudo, não atrapalhou a festa vascaína.

Com a vitória, o Vasco embolsou mais R$ 4,7 milhões em premiação na Copa do Brasil. O próximo adversário será definido em sorteio, na próxima segunda-feira (11), na sede da CBF. Antes, no entanto, o Cruz-Maltino volta suas atenções para o Brasileirão, onde precisa reagir para fugir da zona de rebaixamento. Assim, enfrenta o Atlético, domingo (10), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 19ª rodada.

Baile do Vasco

O Vasco teve uma atuação de gala no primeiro tempo. No melhor estilo Diniz, o Cruz-Maltino controlou a posse de bola, mostrou muita movimentação e destruiu a defesa do CSA. Dessa forma, os vascaínos empilharam oportunidades. Ao todo, foram 14 finalizações, sendo seis no alvo, três no fundo das redes e uma na trave.

Com o domínio das ações, o Vasco ensaiou o primeiro gol desde o início. Mas a primeira grande chance demorou a surgir. Rayan, de cabeça, deu o primeiro susto no CSA, aos 14 minutos. Pouco depois, aos 19, o camisa 77 aproveitou que Islan afastou mal um cruzamento de Lucas Piton e soltou uma bomba para abrir o placar em São Januário.

O Vasco cresceu após abrir o placar. Assim, não demorou para ampliar. Nuno Moreira teve chance aos 21 minutos, mas bateu mal após a saída do goleiro. Depois, foi a vez de Vegetti, aos 26, mas o pirata isolou. Contudo, Coutinho não perdoou. O camisa 11 aproveitou o rebote do chute de Rayan e bateu cruzado para ampliar.

Após ampliar o placar, o Vasco diminuiu um pouco o ritmo e administrou o resultado. Mesmo assim, as oportunidades apareceram. Jair acertou a trave aos 37 minutos e quase fez o terceiro. Mas o melhor ficou para o final. Em linda jogada trabalhada, à lá Dinizismo, Nuno Moreira acionou Lucas Piton pela esquerda. O lateral cruzou para Tchê Tchê, que fintou Islan e fez um belo gol: 3 a 0.

CSA diminui e assusta, mas não é o suficiente

Após um primeiro tempo de gala, a etapa final começou com um balde de água fria na torcida em São Januário. O Vasco entrou em campo um pouco desconectado. Dessa forma, o CSA aproveitou e diminuiu, aos três minutos, com Brayann. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 do time alagoano se livrou da marcação de Nuno Moreira e Lucas Freitas, e mandou de cabeça para diminuir.

O CSA se animou com o gol e cresceu no jogo. A tensão tomou conta da arquibancada de São Januário, e o time alagoano aproveitou. Com espaço para jogar, Tiago Marques quase marcou o segundo dos visitantes após bela jogada individual dentro da área, mas na hora de tirar o 10, isolou. Para o alívio dos vascaínos.

Devido a crescente do CSA na partida, o técnico Fernando Diniz resolveu mudar. Cansados, Coutinho e Nuno Moreira deixaram o jogo, aplaudidos. Garré e David entraram e deram mais energia para o time, que voltou a pressionar alto. Assim, quase fez o quarto gol em uma saída de bola errada do goleiro Gabriel Félix, mas o mesmo defendeu o chute de Garré.

O Vasco conseguiu esfriar o CSA após as mudanças. O time alagoano também tentou mudar, mas não teve pernas para reagir. Portanto, o Cruz-Maltino voltou a ter o controle da posse de bola, não cedeu mais espaços e administrou o resultado até o fim para a festa vascaína em São Januário.

VASCO 3 x 1 CSA

Copa do Brasil – Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Data: 07/08/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Rayan, 19’/1ºT (1-0); Coutinho, 30’/1ºT (2-0); Tchê Tchê, 45’/1ºT (3-0); Brayann, 3’/2ºT (3-1)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê (Thiago Mendes, 37’/2ºT), Jair (Mateus Carvalho, 43’/2ºT) e Philippe Coutinho (David, 19’/2ºT); Rayan (Puma Rodríguez, 44’/2ºT), Nuno Moreira (Garré, 19’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho (Léo Costa, 33’/2ºT), Gustavo Nicola, Silas (Baianinho, 0’/2ºT) e Brayann (Luciano Naninho, 44’/2ºT); Guilherme Cachoeira (Marcelinho, 25’/2ºT) e Tiago Marques (Igor Bahia, 33’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (VAS); Camacho, Baianinho (CSA)

