Tottenham confirma lesão grave de Maddison, que passará por cirurgia no joelho

A cirurgia de James Maddison está prevista para os próximos dias - (crédito: Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images)

O Tottenham confirmou nesta quinta-feira (7) que James Maddison vai passar por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão é considerada grave e deve afastar o meio-campista dos gramados por vários meses.

“Podemos confirmar que James Maddison passará por uma cirurgia para reparar uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito”, informou o clube em comunicado oficial.

Aos 28 anos, Maddison vivia boa fase e tentava retomar o ritmo ideal depois de uma lesão semelhante na temporada passada. Entre novembro e fevereiro, ele já havia ficado afastado por causa de uma entorse no mesmo joelho, que também comprometeu os ligamentos. Na ocasião, perdeu jogos importantes do Tottenham e da seleção inglesa nas Eliminatórias para a Euro 2024.

Apesar do contratempo, o meia conseguiu voltar bem e terminou a temporada em alta, voltando ao radar do técnico Gareth Southgate, embora tenha ficado fora da lista final para o torneio europeu. Agora, com uma nova lesão, ainda mais séria, Maddison terá de encarar uma longa reabilitação e pode só voltar a jogar em 2026.

A cirurgia está prevista para os próximos dias, e o Tottenham informou que divulgará atualizações sobre o quadro clínico do jogador assim que houver novidades.

A lesão também representa um problema para Thomas Frank, novo técnico dos Spurs, que perde um dos principais nomes do elenco num momento em que o time busca voltar ao topo da Premier League e brigar por uma vaga na Champions.

