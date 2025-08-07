Após o ‘fico’, John se dirige à torcida: ‘Ainda é tempo de Botafogo’

“Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei, então, de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixaria o clube. É um prazer imenso vestir essa camisa! O Botafogo é a minha casa, minha escolha e a decisão acertada por novos sonhos e conquistas que ainda podemos lutar juntos”, escreveu John, em uma rede social.

No último domingo (3), com as malas prontas para deixar o Alvinegro, John falhou em um dos gols do Cruzeiro na derrota do Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Irritada, a torcida o vaiou. Dias depois, o goleiro não foi relacionado na vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, até agradeceu o goleiro pelos serviços prestados ao Mais Tradicional.

John tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. Ele foi titular nos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, sendo um dos emblemas nas duas conquistas.

