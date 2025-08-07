Estêvão no Chelsea: os bastidores do início de ciclo do atacante no futebol inglês

Estêvão vive seus primeiros dias como jogador oficial do Chelsea. O meia foi apresentado pelo clube de Londres no começo desta semana, e adaptação parece ocorrer do melhor modo possível. Mas o jogador de 18 anos ainda procura uma casa definitiva na capital inglesa. Enquanto isso, segue hospedado no subúrbio de Cobham, perto do CT dos Blues.

O ex-palmeirense reside com seu pai e membros de seu estafe, incluindo um documentarista responsável por captar os bastidores da transição do atleta para a Inglaterra. A iniciativa, aliás, tem como motivação a produção de um filme com o jogador em um futuro breve.

Depois de curtir férias de um mês em Franca, sua cidade natal e localizada no interior de São Paulo, após a disputa do Mundial da Fifa pelo Verdão, o jogador chegou a Londres para vestir a camisa 41 – a mesma em que utilizava no time paulista.

Estêvão, que custou 61,5 milhões de euros (R$ 450,84 milhões, na cotação atual) aos cofres do Chelsea, sabe que enfrentará dificuldades para ganhar espaço na equipe comandada por Enzo Maresca. Por isso, a paciência será fundamental neste início de ciclo.

Recentemente, Maresca declarou que se esforçaria para “não colocar pressão” em um “jogador tão jovem vindo do outro lado do mundo”. O treinador italiano enfatizou que o jovem vai precisar de “tempo de adaptação”, embora tenha garantido que vai “dar minutagem” ao atacante, a fim de deixá-lo “ainda mais feliz”.

O entendimento da comissão técnica é o que Estêvão pode desempenhar função em até cinco posições a partir do meio-campo até chegar ao ataque. Em sua primeira atividade ao lado dos novos companheiros, o brasileiro atuou pelo lado direita na equipe titular anotou um belo gol após triangulação com Cole Palmer e João Pedro.

‘Linguagem da bola’ para superar barreira do idioma

Embora continue nas aulas de inglês como nos tempos de Palmeiras, Estêvão ainda tem grandes dificuldades no idioma. Desse modo, o entendimento entre eles se dá pela “linguagem da bola”, em especial com Cole Palmer. E os dois parecem começar a dar bons frutos atuando juntos.

Curiosamente, além da proximidade natural com os compatriotas João Pedro e Andrey Santos, o camisa 41 dos Blues criou uma inesperada amizade com o lateral-esquerdo Cucurella, com quem vivenciou momentos ríspidos no duelo entre Palmeiras e Chelsea, nos Estados Unidos. O espanhol se mostrou amplamente receptivo ao brasileiro, que até já gravou algumas palavras no idioma local para conteúdos dos Blues nas redes sociais.

