Voz do Esporte: Rosenberg revela bastidores da chegada de Ronaldo ao Corinthians

Rosenberg foi um dos principais responsáveis pela contratação de Ronaldo em 2009

O retorno de Ronaldo ao futebol brasileiro chamou atenção do mundo todo. Em 2009, o Fenômeno acertou com o Corinthians. Dessa forma, mudou a história do clube. Em participação no programa “Voz do Esporte“, o ex-diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg revelou bastidores da chegada do craque e como o Timão viabilizou o negócio na época.

“Quando o Andrés me confiou a missão de trazer o Ronaldo, eu defini um parâmetro de salário de R$ 400 (mil). Se ele ganharia mais do que isso, deveria ser com criatividade do marketing. Então inventamos o conceito de vender todas as novas propriedades da camisa e deixar ele com 80%. Resultado: ele ganhou todo o dinheiro que queria, e com os 20% pagamos o salário”, disse.

Luis Paulo Rosenberg atuou como diretor de marketing entre 2008 e 2012, além de vice-presidente entre 2012 e 2015. À frente da diretoria do Corinthians, firmou parcerias importantes. Ele, aliás, desenvolveu o projeto “Programa Fiel Torcedor” e também ajudou na contratação de Ronaldo Fenômeno, em 2009, assim como na elaboração do projeto para a construção da Neo Química Arena.

“A parte financeira viabilizou um desejo do futebol sem enterrar o clube. Fizemos tantas coisas, mas a contratação do Ronaldo é a coisa mais lembrada. Era o que a gente precisava para tirar a ‘zica’. O Ronaldo se apaixonou pelo Corinthians. Aquele gol no alambrado virou a cabeça dele. Ele saiu do Brasil cedo e não teve envolvimento emocional com clubes daqui. Ele entendeu o que é Corinthians”, contou.

