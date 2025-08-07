Voz do Esporte: Rosenberg revela plano secreto para Rivellino levantar taça do Brasileirão

Rivellino quase levantou a taça do Brasileirão em 2011. É isso aí mesmo, você não entendeu errado. Em participação no programa “Voz do Esporte”, o ex-diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg revelou um plano secreto para registrar o tricampeão mundial como jogador profissional. Dessa forma, a ideia era tê-lo à disposição para levantar o troféu de campeão.

“Em 2011, entramos embalados. Parecia que seríamos campeões brasileiro. Então tivemos uma ideia no marketing de registrar Rivellino como jogador profissional. Se chegar no final já campeão, no último jogo ele entra no fim do jogo e levanta a taça. Fomos na CBF fazer, mas tinha que ser secreto”, disse Luis Paulo Rosenberg.

Luis Paulo Rosenberg atuou como diretor de marketing entre 2008 e 2012, além de vice-presidente entre 2012 e 2015. À frente da diretoria do Corinthians, firmou parcerias importantes. Ele, aliás, desenvolveu o projeto “Programa Fiel Torcedor” e também ajudou na contratação de Ronaldo Fenômeno, em 2009, assim como na elaboração do projeto para a construção da Neo Química Arena.

“E aí no penúltimo jogo podíamos empatar e ser campeão. Era contra o América-MG, que não tinha mais esperança de nada, e o mando era deles. Eles venderam o mando e levamos o jogo para Uberlândia, que é terra de corintiano. A última rodada era contra o Palmeiras, já pensou o Rivellino levantando a taça contra o Palmeiras? Mas nós perdemos o jogo. Então ninguém quis arriscar na última rodada”, completou.

