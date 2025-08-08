Santos dá passo importante para a construção da nova Vila Belmiro

O Santos está próximo de dar os últimos passos burocráticos para a construção da nova Vila Belmiro. O clube já está alinhado com a empresa WTorre para a obra e deve anunciar a aprovação do projeto em um evento nesta sexta-feira (08).

O presidente Marcelo Teixeira conseguiu encaminhar um diálogo com a construtora para o contrato final. As duas partes vão firmar quatro documentos diferentes: construção, locação, cadeiras e outros assuntos menores. No evento desta sexta, o dirigente anunciará, de forma simbólica, a aprovação do projeto de construção. Estarão presentes no Paço Municipal o prefeito de Santos, Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, e o diretor de novos negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves.

Mesmo com o negócio adiantado, a obra deve começar apenas no segundo semestre de 2026. Teixeira se comprometeu a iniciar os trabalhos quando a verba para a construção já estivesse arrecadada. Para isso, o clube venderá cadeiras cativas e camarotes para conseguir o dinheiro necessário. O processo deve durar entre seis a 12 meses, com possibilidade de chegar até 18 meses.

Além da aprovação do projeto, o Santos também contou com o aval positivo do pai de Neymar. O empresário chegou a apresentar uma proposta para construir um novo estádio na Praia Grande, mas o negócio ainda não avançou. Mesmo não sendo entusiasta do projeto, ele admitiu que a nova Vila deve ficar linda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.