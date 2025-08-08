Coritiba x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

A 21ª rodada da Série B esquenta a briga pelo acesso com um duelo direto no G4. Nesta sexta-feira (8), o Coritiba recebe a Chapecoense às 21h35 (horário de Brasília). A partida no Couto Pereira é um confronto de seis pontos, com o time da casa buscando a liderança e o visitante querendo se consolidar na zona de acesso.

O jogo coloca frente a frente equipes em momentos de confiança. O Coritiba reencontrou o caminho da vitória na última rodada, após três tropeços, e agora quer embalar de vez na busca pela primeira posição. Já a Chapecoense, que não perde há seis jogos, chega forte para tentar um bom resultado fora de casa e se firmar entre os quatro primeiros.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega para a partida com a moral renovada. A equipe vinha de uma sequência negativa de três tropeços. No entanto, na última rodada, conseguiu uma importante vitória fora de casa contra o Vila Nova. O resultado positivo encerrou a má fase e colocou o Coxa de volta na briga direta pela liderança do campeonato.

Para este confronto, o time terá um desfalque importante no meio-campo. O volante Filipe Machado foi expulso na última partida e cumprirá suspensão. Com isso, a grande dúvida na escalação da equipe é justamente quem será o seu substituto, já que o treinador tem algumas opções para a vaga.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense chega a Curitiba em um momento de grande consistência na Série B. A equipe defende uma longa invencibilidade de seis partidas. Esse bom retrospecto, aliás, a mantém firme dentro do G4. O objetivo agora é se consolidar ainda mais na zona de acesso, e um bom resultado contra um adversário direto seria um passo fundamental.

Apesar da boa fase, o time precisa superar uma longa lista de desfalques por lesão. O departamento médico da Chape está cheio, com cinco jogadores fora de combate. A ausência mais recente é a de Victor Caetano, que se juntou a Mancha, Eduardo Person, Everton e Jhonnathan entre os lesionados.

CORITIBA X CHAPECOENSE

Campeonato Brasileiro Série B – 21ª rodada

Data e horário: 08/8/2025 (sexta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Wallisson e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson. Técnico: Mozart

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Bruno Matias; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

