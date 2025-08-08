Leonardo Jardim minimiza euforia na Copa do Brasil e foca no Santos: ‘O resto é secundário’

Treinador estava de bom humor após boa vitória do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O técnico Leonardo Jardim definiu de forma clara o foco total do Cruzeiro. A declaração do treinador veio logo após a classificação na Copa do Brasil. O time venceu o CRB por 2 a 0, na noite de quinta-feira (7). Questionado sobre as prioridades do clube, o comandante português foi direto. Para ele, o mais importante é o próximo jogo. ‘O resto é secundário neste momento’, afirmou.

O Cruzeiro, de fato, vive um grande momento em duas competições diferentes. Mesmo assim, Leonardo Jardim quer o time com os pés totalmente no chão. Ele, então, tratou o próximo duelo, contra o Santos, como uma verdadeira final.

“O que é mais importante? O jogo contra o Santos. O mais importante é o jogo contra o Santos”, repetiu o treinador.

Jardim revela planejamento do Cruzeiro

A grande ênfase no Brasileirão, inclusive, tem um motivo bastante estratégico. Jardim revelou qual é o planejamento de longo prazo do clube para a temporada. A principal via para a classificação à Copa Libertadores é a liga nacional.

“Quando pensamos na (classificação) à Libertadores, pensamos via campeonato”, explicou o técnico do time celeste.

A Copa do Brasil, contudo, não foi totalmente esquecida pelo treinador. Ele reconhece que a competição é um objetivo importante para o clube. No entanto, o foco nela será retomado somente na próxima semana.

“Isso vamos pensar depois do sorteio, de saber qual é o adversário e de jogar os jogos”, disse o técnico, com bom humor.

O comandante, em resumo, adota a filosofia do “jogo a jogo” para o time. A sua maior preocupação imediata é a recuperação física do elenco. Ele, inclusive, chegou a brincar sobre o desgaste das longas viagens no Brasil. O foco total, todavia, está no duelo de domingo (10) contra o Santos, no Mineirão.

