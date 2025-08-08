Câmeras ocultas, acusações e aluguel milionário: a saída da família de Neymar da mansão em SP

Neymar e Bruna Biancardi decidiram deixar a mansão alugada em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, após descobrirem monitoramento interno por câmeras controladas pelo proprietário do imóvel. A constatação motivou a saída e levou o casal a buscar medidas legais para preservar a rotina familiar, além da privacidade na residência.

Na petição, divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo, Biancardi relatou que o proprietário e a esposa fizeram abordagens invasivas, inclusive com pedidos de fotos. O casal, então, acionou a Justiça em maio contra o dono da casa, mas as partes encerraram o litígio com um acordo extrajudicial. Assim, o processo acabou arquivado de forma amigável.

Os proprietários, porém, prosseguiram acompanhando movimentos por meio das câmeras mesmo após declararem que não possuíam mais acesso ao sistema. A partir daí, a equipe jurídica do camisa 10 apontou que as imagens captadas serviram para tentar responsabilizar Bruna por supostas infrações contratuais. Como, por exemplo, a presença de animais de estimação na residência — não acordado em contrato.

Monitoramento vem à tona

As acusações e o acesso aos animais de estimação intensificaram a suspeita de vigilância contínua na casa. Ainda segundo os documentos, capturas de tela sustentam que o proprietário manteve o monitoramento remoto, mesmo mediante a suposta troca de senhas. A defesa argumentou que o cenário comprometeu a “posse pacífica do imóvel”, ou seja, a condição básica para validade da locação.

Os proprietários admitiram o monitoramento pela central de câmeras e, na sequência, alegaram uso indevido de áreas da propriedade. A petição descreveu ainda perturbação de sossego, invasão de privacidade e assédio, com reforço de que oficiais de Justiça compareceram diversas vezes ao endereço para intimações aos locadores — situação que, para os advogados, afetou a estabilidade domiciliar do casal.

Acordo final com Neymar e Biancardi

A defesa de Bruna pediu a rescisão do contrato, além da devolução integral do caução de R$ 123 mil e indenização por danos morais. As partes, porém, pactuaram um desfecho extrajudicial e isso levou ao arquivamento do processo. Sendo assim, o caso terminou sem continuidade na esfera judicial após entendimento direto entre os envolvidos.

A família do atacante pretendia ocupar o imóvel até terminar de se realocar no Brasil, visto que Biancardi estava grávida de Mel. Além disso, Bruna ainda tinha responsabilidades com a primogênita, Mavie, durante o período em Cotia. O casal arcava com custos mensais de R$ R$ 41.008,18 apenas com a locação da mansão.

Por que a mudança ocorreu

A decisão de mudar se apoiou em três frentes descritas nos autos: 1) vigilância por câmeras dentro da residência, com acesso mantido pelo proprietário; 2) abordagens presenciais consideradas invasivas, inclusive com pedidos de registros fotográficos; 3) ambiente jurídico adverso para o locador, com visitas recorrentes de oficiais de Justiça, o que, segundo a defesa, abalou a posse tranquila do imóvel.

A soma dos fatores serviram de base para que o casal decidisse encerrar a locação e afastar a família do endereço em São Paulo.