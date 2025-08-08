MPF investiga possível favorecimento ao Santos na compra do CT Rei Pelé

MP investiga suposto favorecimento ao Santos em licitação de área do CT Rei Pelé - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar possível favorecimento ao Santos no processo de venda do terreno do CT Rei Pelé. A área, que ainda não tem data para ir a leilão, será disputada em licitação. O clube já se organiza para arrecadar recursos com o objetivo de arrematá-la. O edital do leilão ainda não foi publicado.

Por meio de nota, o MP informou ter solicitado esclarecimentos ao próprio Santos, à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo é entender, em detalhes, o andamento do processo de licitação.

O Santos terá 20 dias para responder aos questionamentos. O clube, no entanto, já se manifestou oficialmente, afirmando que seguiu todos os trâmites legais e negando qualquer irregularidade.

A denúncia que originou a investigação acabou sendo feita de forma anônima, após uma entrevista do dirigente santista Júnior Bozzella. Nela, o diretor menciona articulações e procedimentos para garantir a posse definitiva da área.

O terreno do CT Rei Pelé estava cedido ao Santos pela SPU. Contudo, segundo o órgão, o clube descumpriu obrigações sociais exigidas para usufruir do espaço. Por isso, a área está sendo leiloada.

Nota oficial do Santos

“O Santos Futebol Clube informa que seguiu rigorosamente o trâmite processual adequado, tendo protocolizado formalmente, em 1º de fevereiro de 2024, sua Proposta de Aquisição de Imóvel junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), devidamente firmada pelo Clube, conforme previsto nas normas aplicáveis.

Todo o processo tramita por meio de plataforma oficial do Governo Federal. Sendo integralmente acessível às partes devidamente habilitadas, o que assegura a total transparência e publicidade dos atos praticados no âmbito do procedimento administrativo.

E por certo a publicação do edital obedece aos prazos e ritos definidos única e exclusivamente pelo próprio órgão público competente, sem qualquer ingerência do Clube proponente.

O Santos Futebol Clube, por meio de seu departamento jurídico, se colocou à disposição do Ministério Público Federal para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma a legalidade dos atos em todo este processo.”

