InícioEsportes
Esportes

MPF investiga possível favorecimento ao Santos na compra do CT Rei Pelé

MP investiga suposto favorecimento ao Santos em licitação de área do CT Rei Pelé

MP investiga suposto favorecimento ao Santos em licitação de área do CT Rei Pelé - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)
MP investiga suposto favorecimento ao Santos em licitação de área do CT Rei Pelé - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar possível favorecimento ao Santos no processo de venda do terreno do CT Rei Pelé. A área, que ainda não tem data para ir a leilão, será disputada em licitação. O clube já se organiza para arrecadar recursos com o objetivo de arrematá-la. O edital do leilão ainda não foi publicado.

Por meio de nota, o MP informou ter solicitado esclarecimentos ao próprio Santos, à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo é entender, em detalhes, o andamento do processo de licitação.

O Santos terá 20 dias para responder aos questionamentos. O clube, no entanto, já se manifestou oficialmente, afirmando que seguiu todos os trâmites legais e negando qualquer irregularidade.

A denúncia que originou a investigação acabou sendo feita de forma anônima, após uma entrevista do dirigente santista Júnior Bozzella. Nela, o diretor menciona articulações e procedimentos para garantir a posse definitiva da área.

O terreno do CT Rei Pelé estava cedido ao Santos pela SPU. Contudo, segundo o órgão, o clube descumpriu obrigações sociais exigidas para usufruir do espaço. Por isso, a área está sendo leiloada.

Nota oficial do Santos

O Santos Futebol Clube informa que seguiu rigorosamente o trâmite processual adequado, tendo protocolizado formalmente, em 1º de fevereiro de 2024, sua Proposta de Aquisição de Imóvel junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), devidamente firmada pelo Clube, conforme previsto nas normas aplicáveis.

Todo o processo tramita por meio de plataforma oficial do Governo Federal. Sendo integralmente acessível às partes devidamente habilitadas, o que assegura a total transparência e publicidade dos atos praticados no âmbito do procedimento administrativo.

E por certo a publicação do edital obedece aos prazos e ritos definidos única e exclusivamente pelo próprio órgão público competente, sem qualquer ingerência do Clube proponente.

O Santos Futebol Clube, por meio de seu departamento jurídico, se colocou à disposição do Ministério Público Federal para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma a legalidade dos atos em todo este processo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/08/2025 10:40
    x