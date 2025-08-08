Neymar e Bruna Biancardi definem prioridades e avaliam mansões após vigia em Cotia

Depois de encerrar o contrato de locação da mansão em Cotia, a família de Neymar concentra esforços na escolha de um novo imóvel capaz de atender às necessidades da família. A decisão de mudar de casa ocorreu após a constatação de que câmeras internas, operadas pelo proprietário, registravam o dia a dia no interior da residência. Com valores mensais de R$ 41.008,18, o contrato foi concluído de forma extrajudicial.

Entre as alternativas analisadas está um condomínio de alto padrão na Zona Oeste de São Paulo — reconhecido pela infraestrutura de segurança e privacidade. Os imóveis no local superam 2 mil metros quadrados, com arquitetura assinada por nomes consagrados e espaços luxuosos. A estrutura inclui spa, academia completa, quadras esportivas e áreas de lazer isoladas.

Outra possibilidade envolve a transferência para uma das casas do astro no litoral paulista. Algumas dessas propriedades ultrapassam R$ 35 milhões em valor de mercado e oferecem vista privilegiada para o mar, além de marina privativa. Há, ainda, amplas piscinas e ambientes planejados para eventos.

Entende-se, ainda segundo O Globo, que a proximidade com a praia aliado ao conforto de resort integrariam às necessidades da família.

Imóveis de Neymar fora do Brasil

Para além dos planos de moradia, a família também planeja expandir seus investimentos em outros países — como ocorre nos EUA, por exemplo. Isso porque o atleta costuma passar períodos de descanso fora do Brasil e visa oferecer cada vez mais segurança, aliada ao conforto, à família e amigos.

Embora não haja nada oficial sobre o processo de compra de imóveis fora neste momento, sabe-se que o astro tem posto planos em prática no Brasil. O camisa 10 do Santos vislumbra a criação de um ‘Caribe brasileiro’ no litoral e já trabalha neste sentido com cerca de 150 propriedades.

Critérios determinantes

A escolha final dependerá de três pontos: privacidade máxima, segurança de alto nível e estrutura que atenda às rotinas profissionais e pessoais. Após o episódio de vigilância em Cotia, esses critérios se tornaram inegociáveis para a definição do próximo endereço.

Ainda segundo o colunista Ancelmo Góis, de O Globo, Bruna também sofreu acusações de uso indevido de áreas na antiga propriedade. As denúncias, aliás, ratificaram o monitoramento ilegal da rotina da família por parte dos proprietários.