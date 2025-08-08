Palmeiras deve ter apenas duas trocas na lista de inscritos na Libertadores

InícioEsportes
Palmeiras prepara trocas na lista de inscritos na Libertadores - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras tem até as 18h (de Brasília) desta sexta-feira para informar oficialmente à Conmebol quais alterações fará na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Embora o regulamento permita até cinco mudanças nesta fase, a expectativa é de que o Verdão realize apenas duas.

Os reforços recém-chegados Khellven e Sosa devem ocupar as vagas deixadas por Mayke e Estêvão, que foram negociados recentemente. A diretoria ainda trabalha para trazer um segundo volante, que substituiria Richard Ríos, e um lateral-esquerdo, já prevendo a possível saída de Vanderlan. No entanto, para que qualquer novo nome esteja apto a disputar as oitavas, é necessário que o acordo esteja encaminhado até o prazo desta sexta.

Isso é possível graças à chamada “inscrição provisória”, que permite aos clubes registrar alterações na Conmebol até o fim do dia, enviando a documentação final até às 14h da próxima segunda-feira.

O primeiro confronto do Palmeiras nesta fase será contra o Universitário, no Peru, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta acontece no dia 21, no Allianz Parque.

Aliás, caso avance para as quartas de final, o time de Abel Ferreira terá direito a fazer mais três alterações na lista. A mesma regra se aplica caso chegue às semifinais.

    08/08/2025
