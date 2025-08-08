Reforço do Olympique de Marselha, Igor Paixão se declara ao Coritiba: ‘Abriu portas’

Igor Paixão durante sua apresentação ao Olympique de Marselha, da França - (crédito: Foto: Divulgação/Olympique de Marselha)

Em sua chegada ao Olympique de Marselha, Igor Paixão relembrou sua trajetória no Coritiba e demonstrou gratidão ao clube que o projetou para o futebol. Assim, o jogador, de 25 anos, citou que o time do Alto da Glória “abriu portas” para que ele se desenvolvesse e chegasse à Europa.

“Tenho eterna gratidão pelo Coritiba, abriu as portas para eu estar vivendo isso aqui no Olympique de Marselha. Eu desejo toda a sorte do mundo para eles, é um clube grande do Brasil”, disse.

“Eu tenho esse carinho por eles e por toda a cidade também. É uma cidade muito boa de morar, tenho família lá. É eterna a gratidão que eu tenho por eles, sou Piá do Couto e estou representando eles onde eu for”, completou.

Carreira do brasileiro

Revelado nas divisões de base do Coxa, Paixão chegou a atuar, por empréstimo, no Londrina. Em seguida, se acertou com o Feyenoord, da Holanda, na maior negociação da história do Alviverde, por 8 milhões de euros em 2022.

Os holandeses negociaram o brasileiro com o Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), com bônus de 5 milhões de euros em metas individuais e coletivas (pode chegar a R$ 227 milhões, no total). Nesse sentido, esta é a contratação mais cara da história do clube francês.

Durante suas três temporadas no Feyenoord, Igor Paixão disputou 129 jogos, marcou 39 gols e deu 23 assistências. Ele ajudou o time a conquistar três títulos importantes: o Campeonato Holandês (2022/23), a Copa dos Países Baixos (2023/24) e a Supercopa local em 2024.

Além disso, a transação renderá ao Coritiba cerca de 5,2 milhões de euros (R$ 33,3 milhões, na cotação atual). O Alviverde tem direito a 10% do valor líquido da venda do jogador e mais 10% pela chamada “sell-on fee”. Uma cláusula contratual que garante que o clube receba um retorno proporcional à valorização do jogador em caso de futura venda.

O clube também terá direito a valores relacionados ao mecanismo de solidariedade da FIFA., algo em torno de 1 milhão de euros, fazendo com que o lucro total chegue a R$ 39 milhões.

