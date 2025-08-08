PSG acerta a contratação de Zabarnyi, zagueiro do Bournemouth

O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Ilya Zabarnyi, zagueiro de 22 anos, que defendia as cores do Bournemouth, da Inglaterra, e é figura frequente na seleção ucraniana. Assim, a transação gira em torno de 62 milhões de euros (R$ 391,6 milhões na cotação atual).

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o clube parisiense concretizou o negócio na manhã desta sexta-feira (8). O jogador, então, assinará por cinco temporadas.

Depois de disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o PSG foi tímido no mercado, tanto que esta é sua primeira contratação oficial. Além disso, o clube tem interesse no goleiro Lucas Chevalier, do Lille.

Zabarnyi chega para disputar posição com dois sul-americanos. No elenco, o PSG tem o brasileiro Marquinhos, capitão do clube, e o equatoriano Pacho, também destaque na última temporada.

Por fim, na próxima quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), o time enfrenta o Tottenham na Supercopa da Uefa, disputada em Udine, na Itália. O confronto entre o atual campeão da Champions League e da Liga Europa.

