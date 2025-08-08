Fortaleza x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em realidades distintas, mas com uma Copa Libertadores no meio da semana, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Será um dia de reencontros com o “ex” na capital cearense.

Como chega o Fortaleza?

O Leão do Pici está em apuros. Afinal, tem apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, retrospecto que o coloca na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, na zona de rebaixamento. Assim, ao técnico Renato Paiva, que reencontra o Botafogo, só resta clamar pela torcida lotar o Castelão.

“Aproveito para pedir à torcida que compareça. Vamos precisar muito deles. Temos feito um trabalho, em casa, nos jogos contra Bahia e Bragantino fizemos trabalhos positivos. Custa-nos jogar fora, como custa a qualquer equipe. Os torcedores estão tristes, a torcida tem que ficar orgulhosa do esforço”, colocou Paiva.

O meia Pochettino, com estiramento do ligamento interno em um dos joelhos, desfalca o time do técnico português.

Como chega o Botafogo?

Sétimo lugar, mas com dois jogos a menos, o Botafogo vai passo a passo nesta edição do Brasileirão. Primeiro, portanto, precisa retomar um lugar no G6 para, em seguida, pensar em G4, zona que permite o acesso direito à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O título, porém, ficou distante por conta dos resultados ruins no Estádio Nilton Santos, contra Corinthians (empate) e Cruzeiro (derrota).

O técnico Davide Ancelotti tem um número considerável de desfalques. Barboza (zagueiro) e Allan (volante) estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Pantaleão (zagueiro) e Cuiabano (lateral-esquerdo) seguem lesionados e devem ser preservados para as oitavas de final da Libertadores. Bastos (zagueiro) só retorna no fim do ano, e Barrera (atacante), com um dos tornozelos torcidos, também deve ficar fora dos relacionados. O volante Marlon Freitas, por sua vez, passa pelo protocolo de concussão e não poderá atuar nesta rodada.

Soluções? Reposicionar o lateral-esquerdo Marçal para a zaga, dar a minutagem que o cão de guarda Danilo precisa e colocar Newton mais à frente, na posição de “8”. Com isso, Ancelottinho já pode dormir melhor na belíssima Fortaleza.

Onde assistir?

A Amazon Prime Video tem a exclusividade do jogo.

FORTALEZA x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 09/08/2025, às 20h30 (horário de Brasília)

FORTALEZA: Silvestre, Mancuso, Mancha, Kuscevic e Barbosa; Pereira, Sasha e Marinho; Prior, Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

BOTAFOGO: Linck (John), Vitinho, David Ricardo, Marçal e Telles; Danilo, Newton e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Thiago Duarte (SP)

