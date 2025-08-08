Vasco anuncia a volta de Cauan Barros, que estava emprestado ao América-MG

Cauan Barros está de volta ao Vasco da Gama para o restante da temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (8), o retorno do volante Cauan Barros, que estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada. Afinal, o clube carioca acertou a antecipação do fim do empréstimo do atleta, que defendia as cores do América-MG. Além disso, o Cruz-Maltino informou que renovou o contrato do jogador até dezembro de 2027.

Internamente, a direção vascaína entendia que o meio-campista poderia ser útil ao atual elenco. Assim, com o aval do treinador, buscou esse retorno para desenvolver o atleta, de 21 anos, no CT Moacyr Barbosa.

Com a camisa do Coelho, Cauan se destacou, tanto que chamou a atenção de outros clubes. O Cruzeiro fez investidas pelo jogador, mas o Vasco preferiu recusar as propostas e apostar na valorização de sua cria.

O clube também entendeu que as ofertas da Raposa apresentavam as cifras aquém do valor de Barros no mercado. Ele era titular do técnico Enderson Moreira na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, o jogador esteve em campo em 28 partidas, com cinco gols. Esse, portanto, é o seu ano mais artilheiro desde que subiu aos profissionais. Ele também teve uma passagem pelo Amazonas, em 2024, por empréstimo.

Por fim, no Cruz-Maltino, o jogador fez sua estreia entre os profissionais em 2023. Ele, inclusive, marcou dois gols: um contra o São Paulo no Brasileirão 2023 e outro contra o Sampaio Corrêa no Carioca de 2024.

