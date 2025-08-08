Vídeo: Mirassol vestirá no Maracanã uniforme inspirado no tri da seleção brasileira

O modelo é fabricado pela Athleta, a mesma fornecedora de material esportivo que vestiu a seleção na Copa do Mundo de 1970 - (crédito: Divulgação/Mirassol FC)

O Mirassol viverá um momento histórico neste sábado (9). Pela primeira vez, o time paulista disputará uma partida no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Portanto, para marcar a ocasião, a equipe entrará em campo com uma camisa especial, inspirada nas conquistas da seleção brasileira nas Copas de 1958, 1962 e 1970.

A Athleta, mesma fornecedora de material esportivo que vestiu a seleção no tricampeonato mundial, fabrica o modelo. A peça, aliás, faz referência ao uniforme usado no México, em 1970. Entre os detalhes estão gola lisa, relevo com o primeiro escudo do Mirassol e a Taça Jules Rimet, conquistada de forma definitiva pelo Brasil naquele ano.

Veja o vídeo:

O passado costurou memórias. O presente veste tradição. Do tricampeonato mundial à garra do Leão, a história continua no peito. O Leão veste história. ???????????? #SerLeão #NossaRegiãoComOLeão #PrazerMirassolFC #MeuUnicoAmor #100anos #VivendoOSonho pic.twitter.com/LvuuZ3zbOy — Mirassol (@mirassolfc) August 8, 2025

As mangas exibem três estrelas — símbolo adotado nas Copas a partir de 1974 — e um triângulo interno que remete ao antigo logotipo da Athleta. A camisa também conta com selo de autenticidade assinado por Gérson, o “Canhotinha de Ouro”, campeão mundial em 1970.

Porém, a edição é limitada, numerada e está à venda nos sites do Mirassol e da Athleta por R$ 329.

O Mirassol ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, sendo o segundo melhor paulista na tabela, atrás apenas do Palmeiras, terceiro colocado.

