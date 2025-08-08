Flamengo tenta converter elenco mais valioso de sua história em supremacia no Brasil

Flamengo foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As recentes contratações de Samuel Lino, Emerson Royal, Jorge Carrascal e Saúl Ñíguez colocaram o elenco do Flamengo no patamar do 55º mais valioso do planeta. Trata-se da melhor posição ocupada pelo Rubro-Negro na história do ranking, de acordo com levantamento realizado pelo Bolavip Brasil.

Eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, o clube carioca encara o desafio de transformar sua superioridade econômica em vitórias e títulos dentro das quatro linhas. Neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), o time enfrentará o Mirassol, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro.

Acima dos 60 mais valiosos do mundo

Pela primeira vez, o time superou a barreira dos sessenta elencos mais valiosos do mundo. Afinal, as últimas investidas no mercado fizeram a diferença.

Samuel Lino, contratação mais cara dos cariocas na história, chega com valor de mercado de 22 milhões de euros. Assim, é o terceiro jogador mais valioso a defender o clube, atrás de Everton Cebolinha (25 milhões de euros, em 2022) e Gabi (26 milhões de euros, em 2023), segundo dados do “Transfermarkt”.

O valor de mercado do elenco do Flamengo atualmente está na casa dos 221,3 milhões de euros. O número o coloca no patamar de um time de primeira divisão em quatro das ligas mais fortes do futebol europeu.

Na Espanha, o Rubro-Negro teria o sétimo elenco mais valioso na primeira divisão, enquanto na França, seria o sexto. Além disso, na Itália, seria o 11º, e na Alemanha, o oitavo.

A evolução rubro-negra no ranking dos elencos mais valiosos do mundo

2016 – 89º elenco mais valioso do mundo

2017 – 86º elenco mais valioso do mundo

2018 – 106º elenco mais valioso do mundo

2019 – 78º elenco mais valioso do mundo

2020 – 91º elenco mais valioso do mundo

2021 – 60º elenco mais valioso do mundo

2022 – 66º elenco mais valioso do mundo

2023 – 65º elenco mais valioso do mundo

2024 – 64º elenco mais valioso do mundo

2025 – 55º elenco mais valioso do mundo

