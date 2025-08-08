Saiba quanto o Vasco já faturou de premiação na campanha na Copa do Brasil

Vasco teve uma boa atuação e eliminou o CSA pelas oitavas de final da copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

O Vasco garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Dentro das quatro linhas, em São Januário, a equipe carioca superou o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), e se colocou entre os oito melhores times do torneio nacional.

Dessa forma, com a vaga nas quartas, o Cruz-Maltino lucrou uma premiação de R$ 4,7 milhões. No total, até o momento, acumulou mais de R$ 14 milhões na atual edição.

Agora, os comandados do técnico Fernando Diniz aguardam o sorteio para saber quem será o próximo adversário. Vale lembrar que o time carioca chegou às semifinais na edição de 2024, quando ficou pelo caminho contra o Atlético-MG.

Por fim, a equipe volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Galo, novamente em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

Veja quanto o Vasco recebeu por fase 1ª fase – R$ 1.543.500

2ª fase – R$ 1.874.250

3ª fase – R$ 2.315.250

Oitavas de final – R$ 3.638.250

Quartas de final – R$ 4.740.750