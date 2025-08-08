Léo Jardim coloca expulsão no passado e exalta torcida do Vasco

O goleiro do Vasco, Léo Jardim, colocou no passado a polêmica sobre sua expulsão contra o Inter, no Beira-Rio, em jogo realizado no último dia 27 de julho. Na zona mista de São Januário, após a classificação cruz-maltina na Copa do Brasil diante do CSA, em vitória por 3 a 1, na última quinta (8/8), o arqueiro falou publicamente pela primeira vez sobre seu cartão vermelho por suposta cera. No entanto, optou por não entrar em polêmica, encerrando o assunto.

“É uma situação que já passou faz um bom tempo. As informações estão todas aí. Acho que o clube se posicionou da forma que precisava se posicionar na altura. Não tenho muito para falar. Já têm informações suficientes para as pessoas formarem suas opiniões, tanto para um lado, quanto para o outro. Então, não tenho muito o que falar. É uma situação que ficou no passado já”, afirmou aos jornalistas.

LEIA MAIS: Rayan, do Vasco, celebra classificação e cita teoria de Fernando Diniz: ‘Fica no meu pé’

Arqueiro comenta vitória do Vasco

Léo Jardim, portanto, respondeu sobre o jogo contra o CSA. Ele celebrou a vitória, que encerrou um jejum de sete partidas sem triunfos para o Gigante da Colina. Afinal, a equipe não vencia desde 12 de junho.

“Acho que a vitória é muito importante, a gente vinha de um momento meio conturbado em que a gente não estava conseguindo conquistar as vitórias. Por mais que a gente estava tendo volume de jogo, conseguindo criar as oportunidades, a gente sabe que no futebol é o resultado que manda. Então, para a gente foi muito importante essa vitória, a classificação”, disse.

Por fim, Jardim falou sobre a torcida do Vasco, que esgotou os ingressos mesmo vivendo crise. Além disso, antes de a bola rolar, os torcedores levantaram um mosaico 3D com imagens de alguns líderes do elenco – incluindo o goleiro – com os dizeres: “Juntos somos mais fortes”.

“Acho que hoje foi uma prova muito grande da força da torcida do Vasco, porque, como eu falei, a gente vinha de resultados negativos e a torcida veio e compareceu, esgotou todos os ingressos e pode nos apoiar e nos empurrar do começo ao fim do jogo. Fico muito feliz pelo reconhecimento (aparecer no mosaico). De verdade, não estava esperando, então foi uma surpresa muito positiva. Ficou muito feliz por esse reconhecimento da torcida. O que a gente mais quer é conseguir retribuir todo esse carinho com jogos bons, vitórias, conquistar os resultados que a gente precisa, principalmente com títulos. É para isso que a gente tem trabalhado muito. Por mais que muitas vezes a gente não consiga transmitir isso em resultados, é para isso que a gente trabalha e esse é sempre o nosso objetivo. Então, poder ser reconhecido pela torcida é muito gratificante”, celebrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.