Grêmio recebe sondagens de clube da Rússia por Alysson

A rápida evolução e prestígio que o jovem atacante Alysson Edwards está conquistando é uma grata surpresa na temporada irregular do Grêmio. Inclusive, o desempenho de destaque do talentoso atleta já despertou o interesse do CSKA e Dínamo Moscou, ambos da Rússia, segundo informação do portal “Gaúcha ZH”. Contudo, ainda sem formalização de propostas.

Apesar disso, os contatos apontam que os dois clubes planejam fazer ofertas próximas aos 15 milhões de euros (quase R$ 95 milhões na cotação atual) ao Imortal. Vale ressaltar que a multa rescisória presente no contrato é de 60 milhões de euros (o equivalente a R$384 milhões na cotação atual) para clubes de fora do Brasil. Seu vínculo, aliás, tem validade até o fim de 2028.

A janela de transferência na Rússia tem duração maior, fica aberta até dia 11 de setembro, enquanto no Brasil a entrada de jogadores é possível até o dia 2 do mesmo mês. Alysson teve um rápido crescimento no elenco profissional do Grêmio. A sua promoção ocorreu em no início de maio deste ano já depois da mudança de treinador e a chegada de Mano Menezes.

Rapidamente, Alysson passou a intercalar entre reserva e titular no Imortal e se consolidou entre os 11 iniciais no começo de junho. Até o momento, ele entrou em campo 21 vezes pelo time principal, com um gol e duas assistências. O mais marcante em seu desempenho são as jogadas individuais.

Mano ensaia mudanças na defesa do Grêmio

O técnico Mano Menezes será obrigado a realizar pelo menos uma modificação no Imortal. Isso porque Kannemann cumprirá suspensão automática contra o Sport e abre a possibilidade de Balbuena estrear. Outra provável contratação recente que fará seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor Gaúcho deve ser o atacante Carlos Vinícius.

Marlon também deve retornar aos 11 iniciais depois de também cumprir suspensão, assim como o atacante Cristian Olivera. Na lateral direita, o treinador provavelmente manterá a improvisação do volante Camilo. Até porque a equipe segue com a escassez de peças na posição.

João Pedro até retornou aos treinos, mas ainda melhora sua condição física depois de passar por cirurgia para corrigir lesão. Cuéllar está em estágio mais avançado e pode retornar à lista de relacionados contra o adversário pernambucano.

Grêmio e Sport se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Arena, no próximo domingo (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook