Khellven é apresentado no Palmeiras e vê cobrança natural: ‘Sempre vai ter’

Khellven foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras nesta sexta-feira (08/8), poucos minutos após a presidente Leila Pereira falar sobre a fase difícil do clube, eliminado da Copa do Brasil pelo arquirrival Corinthians. O novo camisa 12, que assinou contrato até 2030 após deixar o CSKA, da Rússia, logo em suas primeiras palavras, mostrou não se assustar com as cobranças e o momento do time.

“A cobrança jogando no Palmeiras sempre vai ter, é um gigante do futebol brasileiro. A gente entende a torcida e trabalha no dia a dia para isso. A classificação não veio, estava no estádio torcendo pelos meus companheiros, mas vejo a vontade dos atletas de treinar mais, se dedicar mais para no domingo já dar uma resposta”, afirmou Khellven.

Revelado pelo Athletico, o jogador transferiu-se para o futebol russo em 2023, atuando pelo CSKA, onde disputou 63 partidas, marcou seis gols e deu 13 assistências. Ele aceitou o convite para retornar ao Brasil vestindo a camisa palmeirense.

“Volto simplesmente porque era o Palmeiras. Um gigante, eu precisava de um grande desafio. Sei a responsabilidade de vestir a camisa, estou pronto, preparado”, declarou, ressaltando também a evolução pessoal que teve no exterior.

“Futebol russo é de bastante contato. Fui novo, evoluí mental e fisicamente. Aqui vou evoluir muito, com Marcos Rocha e Giay. Volto um pouco mais maduro e pronto para este desafio”, complementou.

Khellven animado para estrear no Palmeiras

Já regularizado, Khellven participou do treino desta sexta e se colocou à disposição para estrear no próximo domingo, contra o Ceará, às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

“Estou à disposição e ansioso para isso, que a estreia já aconteça no domingo”, afirmou.

Por fim, o lateral chega para substituir Mayke, que se transferiu para o Santos. Com características mais ofensivas, Khellven disputará posição com Marcos Rocha e Giay, e aparece como um complemento aos dois. Aliás, a contratação do atleta custou 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões), e o Palmeiras adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.