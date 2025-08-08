Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-Bournemouth

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (8), a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. Assim, o arqueiro chega ao clube carioca para ser mais uma opção no setor e assina contrato até o fim de junho de 2027.
Revelado nas divisões de base do Athletico-PR, o jogador possui muita experiência no futebol europeu. Quando deixou o Brasil, se destacou na Itália, sobretudo com a camisa da Fiorentina e , em seguida, teve uma passagem pela Juventus.
Na sequência da carreira, defendeu as cores de Valencia e Barcelona, antes de desembarcar na Inglaterra. Em solo britânico, atuou pelo Arsenal e pelo Bournemouth, seu último clube antes de atrair o interesse do Glorioso.
Ao todo, foram 15 temporadas no Velho Continente. Entre os títulos, estão dois campeonatos italianos, duas Taças da Itália, uma Supercopa da Itália e duas Taças do Rei da Espanha.
O arqueiro, aliás, já está no Brasil e realizou exames no clube carioca. Ele disputará posição com John, que chegou a negociar com o West Ham, da Inglaterra, porém optou por permanecer. Além deles, o técnico Davide Ancelotti conta com Léo Linck, Raul e Cristhian Loor para a posição.
