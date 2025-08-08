Khellven treina com o Palmeiras e pode estrear contra o Ceará

O Palmeiras realizou treino na manhã desta sexta-feira (08/8) na Academia de Futebol, e o lateral-direito Khellven participou da sua primeira movimentação com o grupo. O último reforço anunciado pelo clube teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para atuar.

Como vinha jogando pelo CSKA, da Rússia, Khellven está apto para ser relacionado para a próxima partida da equipe. O Palmeiras encara o Ceará neste domingo (10/8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

No mesmo treino, o zagueiro Murilo, que está fora desde o Mundial de Clubes por uma lesão na coxa esquerda, avançou em sua recuperação. Ele participou parcialmente das atividades em campo, encerrando o dia com um treino físico à parte.

Por fim, Bruno Fuchs continua em recuperação de um edema na coxa esquerda, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, e deve ser mais um desfalque para a equipe.

O técnico Abel Ferreira ainda não contou com o elenco completo no campo. Afinal, os jogadores que atuaram por mais de um tempo na derrota para o Corinthians, na última quarta-feira (06/8), pela Copa do Brasil, fizeram apenas atividades regenerativas.

O Palmeiras ainda fará um último treino no sábado antes de encerrar a preparação para o duelo contra o Ceará. Assim, uma possível escalação para o confronto inclui: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

