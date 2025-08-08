Ainda sem John, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Fortaleza

O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira (8), a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. A torcida convivia com a expectativa do retorno de John, que negociou com o West Ham, da Inglaterra, mas a negociação não avançou.
No entanto, o goleiro não viajará com o restante do elenco, que atuará às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, e irá reencontrar o técnico Renato Paiva. O comandante Davide Ancelotti chegou a afirmar que se despediu do arqueiro no início da semana. Contudo, as conversas tiveram uma reviravolta.
Confira a lista dos atletas relacionados para o duelo diante do Fortaleza, neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. ???????? #VamosBOTAFOGO
Apresentado por @centrum_br pic.twitter.com/N7ql28XF3N
— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2025
“Recebi, sim, uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei, então, de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nestes momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixaria o clube. É um prazer imenso vestir essa camisa! O Botafogo é a minha casa, minha escolha e a decisão acertada por novos sonhos e conquistas que ainda podemos lutar juntos”, escreveu John, em uma rede social.
Dessa forma, Léo Linck deve seguir como titular da meta alvinegra, como ocorreu diante do Red Bull Bragantino, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.
Além disso, o clube anunciou a contratação do goleiro Neto, que defendia as cores do Bournemouth-ING. O jogador, que assinou contrato até o fim de junho de 2027, tem vasta experiência no futebol europeu. Além dos três goleiros citados, o Alvinegro também conta com Raul e Cristhian Loor para a posição.
Lista de relacionados do Botafogo para o duelo com o Fortaleza
Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul
Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;
Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes
