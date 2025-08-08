Jardim reclama de muitas viagens pelo Cruzeiro

Apesar da vitória e da classificação na Copa do Brasil, o técnico Leonardo Jardim reclamou das muitas viagens à frente do Cruzeiro. A última delas, inclusive, foi nesta semana, para Maceió, a 1885 km de Belo Horizonte. O time mineiro, aliás, venceu o CRB por 2 a 0 e avançou às quartas de final. O comandante foi além e prometeu não ficar muitos anos fora da Europa.

“Uma das coisas que existe aqui no Brasil são as grandes distâncias. Leva acumulado de fadiga. Não só de fadiga física, mas psicológica. Quando vim ao Brasil, sabia disso. Por isso, não quero treinar muitos anos aqui no Brasil para não ter esse desgaste. Mas, por outro lado, é apaixonante”, comentou Jardim.

Leonardo Jardim está no Cruzeiro desde fevereiro deste ano, substituindo Fernando Diniz. Ele tem contrato válido até o final do ano que vem e disputa ainda o Brasileirão. Aliás, a Raposa está em segundo lugar, com 37 pontos em 17 jogos.

Inclusive, o Cruzeiro volta a campo já neste domingo (10), recebendo o Santos pela 19ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Mineirão. Uma vitória pode recolocar o time comandado por Leonardo Jardim na ponta da competição. Para tal, é necessário que o Fla não vença o Mirassol na véspera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.