Vitinho se antecipa ao Corinthians e revela contratação antes do anúncio oficial

O atacante Vitinho “furou” o Corinthians e antecipou, nesta sexta-feira (08/8), o anúncio de sua contratação. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 31 anos chegou a se identificar como atleta do Timão, mas apagou a menção cerca de uma hora depois.

Pela manhã, Vitinho esteve no CT Joaquim Grava, onde assinou contrato válido até o fim de 2026 e posou para fotos. No entanto, o Corinthians só confirmará oficialmente a contratação quando todos os trâmites burocráticos forem concluídos e a situação contratual do atleta estiver regularizada.

Livre no mercado após rescindir com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Vitinho chega como o primeiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Antes de acertar com o clube paulista, ele esteve na mira do Fluminense.

As negociações começaram há cerca de um mês, mas avançaram lentamente enquanto a diretoria conversava com outros atletas. O departamento de futebol priorizava a contratação de um atacante canhoto, mas as características de Vitinho agradaram ao técnico Dorival Júnior e sua comissão. O Corinthians buscava um ponta de velocidade e chegou a tentar Biel, que acertou com o Atlético-MG, e Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia.

A diretoria acelerou o acordo com Vitinho por conta do risco de sofrer um transfer ban a partir da próxima segunda-feira (12/8). Revelado pelo Botafogo, o atacante acumula passagens por Internacional, Flamengo, CSKA (Rússia), além dos sauditas Al-Shabab e Al-Ettifaq.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.