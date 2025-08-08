Endrick vai usar a camisa 9 do Real Madrid

Endrick usará a camisa 9 do Real Madrid na próxima temporada. A escolha encerra o suspense criado pelo clube nos últimos dias, desde que Mbappé assumiu a 10 e deixou o número vago. A informação foi publicada pelo jornal ‘The Athletic’.
O jovem brasileiro superou a concorrência de Gonzalo García, destaque do Mundial de Clubes com quatro gols e uma assistência, e ficou com a tradicional numeração.
Endrick encerrou sua primeira temporada no clube merengue com sete gols em 37 partidas e o posto de artilheiro da equipe na Copa do Rei. Além disso, no Campeonato Espanhol, foi titular em oito dos 29 jogos que disputou.
