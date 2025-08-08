Lewandowski se lesiona e desfalca o Barcelona no Troféu Joan Gamper

Faltando pouco para o início do Campeonato Espanhol, o técnico Hansi Flick já tem um problema para lidar no Barcelona. O clube informou nesta sexta-feira (8) que Robert Lewandowski sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida contra o Como, da Itália, marcada para domingo (9), pelo Troféu Joan Gamper, que abre oficialmente a temporada do Barça.

A previsão de retorno ainda é incerta, e tudo dependerá da evolução do atacante nos próximos dias. Além disso, como o jogador já teve um problema muscular na mesma região no fim da última temporada, o departamento médico adota cautela máxima.

The first team player Robert Lewandowski has a hamstring problem in his left thigh. The striker is unavailable for Sunday’s game and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/cPnhjasxlk — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2025

A estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol será no dia 16 de agosto, em casa, contra o Mallorca, e Flick espera ter Lewandowski à disposição. Na temporada passada, o centroavante polonês de 36 anos marcou 42 gols e deu três assistências em 52 partidas.

