Morre sambista Arlindo Cruz; clubes lamentam

Morreu na tarde desta sexta-feira (8/8) o cantor e compositor Arlindo Cruz, torcedor assumido do Flamengo. O músico, dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu aos 66 anos no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), de acordo com sua mulher, Babi Cruz.

A notícia, afinal, refletiu no mundo da bola, já que Arlindo era um torcedor ilustre e apaixonado pelo esporte. Assim, vários clubes já manifestaram suas condolências pela perda do cantor, que vivia com sequelas de um AVC sofrido em março de 2017. Desde então, passou por inúmeras internações.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, diz trecho da nota divulgada pela família de Arlindo.

O Flamengo, seu time de coração, foi o primeiro dos times a se manifestar. Na nota, o Fla lamenta o falecimento do “Sambista Perfeito”, como era alcunhado. O clube ainda destacou que Arlindo Cruz sempre levou o nome do Rubro-Negro com orgulho, “embalando gerações”, reforçando, assim, o legado do músico.

Confira a homenagem dos clubes a Arlindo Cruz

Botafogo

O Botafogo lamenta o falecimento de Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas de todos os tempos e grande expoente da cultura nacional. Cantor, compositor e referência para inúmeras gerações de músicos, o artista marcou o seu nome na história e será lembrado para sempre por sua… pic.twitter.com/WmWVEak8Pc — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2025

Fluminense

Um dos maiores cariocas de todos os tempos, um dos gigantes da música brasileira e autor da trilha sonora da vida de muita gente, Arlindo Cruz nos deixou nesta sexta-feira. Sua arte nos deu tantas alegrias e sempre nos lembraremos dele com a alegria que ele iria querer.… pic.twitter.com/BqAyeAY71e — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2025

Santos

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do músico brasileiro Arlindo Cruz. O cantor foi e continuará sendo um dos maiores nomes do samba de todos os tempos. Multi-instrumentista e um compositor único, Arlindo possuiu mais de 550 músicas gravadas pelos mais… pic.twitter.com/vqKCxID3BT — Santos FC (@SantosFC) August 8, 2025

Inter

O Internacional recebe com pesar o falecimento do compositor, intérprete e multi-instrumentista Arlindo Cruz. Um dos maiores artistas da música brasileira, marcou época com diversos hinos que constantemente embalam a torcida colorada em confraternizações no Beira-Rio e país… pic.twitter.com/Zbo4k3DKZe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 8, 2025

Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Arlindo Cruz, que nos deixou nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. Referência, o sambista Arlindo Cruz, ao longo de sua carreira, integrou o tradicional conjunto Fundo de Quintal, compôs e marcou com sua voz inúmeros… pic.twitter.com/EtBz3AlCYZ — Corinthians (@Corinthians) August 8, 2025

Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz, nesta sexta-feira (08), aos 66 anos. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o… pic.twitter.com/dM8YZB4zrp — Flamengo (@Flamengo) August 8, 2025

