Jogador do Inter diz ser alvo de chantagem por conteúdo privado

Alexandro Bernabei é um dos jogadores do Inter acusados de cometer traição coletiva - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei passa por um momento ruim não apenas dentro de campo, pela fase negativa do Inter. Afinal, o argentino manifestou-se através de suas redes sociais para denunciar que se tornou alvo de chantagem. No caso, por tentativas de extorsão ao tentar ameaçar a exposição de conteúdo pessoal.

O jogador não se aprofundou ou deu detalhes sobre a situação. Há rumores que haja ligação com a suspeita de participação em caso de traição coletiva com outros atletas que integram o elenco do Colorado. Com a exposição dos nomes dos jogadores do Internacional, no dia 29 de julho, o clube gaúcho aproveitou a repercussão e se manifestou em tom de deboche nas redes sociais.

De forma geral, o Inter e especificamente Bernabei não vão se pronunciar sobre as acusações por recomendação jurídica.

“O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal.

As medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado.

Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento.”

Detalhes do suposto caso de traição de jogador do Inter

De acordo com informações do jornalista Léo Dias, quatro jogadores do Colorado estariam envolvidos em traições as suas respectivas esposas em caso com uma torcedora e filha de um influente empresário do clube. Um dos jogadores em questão é o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, segundo o comunicador.

Os relatos indicam que o argentino teve um encontro com a torcedora do Internacional em um posto de gasolina, no dia 10 de julho. Inclusive, os rumores apontam que todos os quatro atletas organizaram os “dates” de forma discreta. Além disso, o jornalista ainda divulgou alguns prints de conversa entre Bernabei e a filha do empresário.

