Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, reserva um novo encontro de tricolores. Afinal, o Bahia recebe o Fluminense, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. De um lado, os donos da casa tentar seguir no G4, enquanto os visitantes voltaram a vencer depois de quatro derrotas consecutivas.

Dessa forma, o Esquadrão de Aço soma, no momento, 29 pontos e ocupa a quarta colocação. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez ,tem 23 pontos, em nono.

Onde assistir

O confronto deste sábado (9) terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega o Bahia

Depois de dois empates sem gols, contra o Sport, pelo Brasileirão, e diante do Retrô, pela Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço tenta voltar a vencer na temporada. O time carimbou a vaga nas quartas do torneio nacional e agora tenta se manter no G4 do Brasileirão para sonhar com a volta à Libertadores em 2026. A equipe fará a estreia de seu terceiro uniforme, predominantemente vinho, que tem o sol como “símbolo de força e transformação”.

Assim, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Erick Pulga, Kanu, Fredi Lipert, todos entregues ao Departamento Médico. Além disso, Iago Borduchi é dúvida em virtude de uma virose. Com o apoio da torcida, o comandante tenta apostar na intensidade pelo lado do campo com Ademir e Cauly e nos gols de Willian José mais centralizado.

Como chega o Fluminense

Após garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor deve poupar alguns de seus titulares visando o duelo com o América de Cali pelas oitavas da Sul-Americana, na terça (12). Nesse sentido, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar novamente com a dupla Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados e fora de combate por pelo menos quatro semanas.

Além disso, Otávio, que operou o tendão de Aquiles da perna esquerda, voltou a treinar, mas ainda precisa de ritmo de jogo. Renê, por sua vez, iniciou a transição depois de sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo. Já Gabriel Fuentes sentiu dores no posterior da coxa esquerda e segue de fora. Por fim, Soteldo não estará à disposição por conta de uma lesão na posterior da coxa, enquanto Riquelme Felipe e Isque estão com a seleção sub-20

BAHIA X FLUMINENSE

Brasileirão-2025 – 19ª rodada

Data e horário: 9/8/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Júlio Fidélis, Thiago Santos, Manoel (Davi Schuindt) e Guga (Vagno); Bernal, Hércules (Lima) e Nonato (Lezcano); Canobbio (Lavega), Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Anderson Carlos Gonçalves (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.