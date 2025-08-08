Estêvão estreia com gol na vitória do Chelsea sobre o Bayer Leverkusen

Estêvão comemora seu primeiro gol marcado com a camisa do Chelsea - (crédito: Foto: Divulgação)

A primeira partida de Estêvão com a camisa do Chelsea já teve gol do brasileiro. No amistoso de pré-temporada desta sexta-feira (8), em Stamford Bridge, o atacante de 18 anos abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. Além do jovem revelado pelo Palmeiras, João Pedro, destaque do time londrino no Mundial de Clubes, completou a vitória nos momentos finais da partida.

O gol de Estêvão aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Após finalização de Cole Palmer explodir no travessão, o brasileiro aproveitou o rebote e, com o pé esquerdo, mandou para o fundo da rede.

Doubling our lead. ???????? pic.twitter.com/96zMBUE0Ut — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2025

Além disso, a semana também foi especial fora de campo. Um dia antes, o jovem foi incluído entre os dez indicados ao Troféu Kopa, premiação da France Football destinada ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro.

