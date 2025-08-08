Ex-jogador do Botafogo é preso no Rio após atropelar quatro pessoas

Luan Plácido, com passagem na base do Botafogo, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por postura agressiva contra a polícia - (crédito: Foto: Divulgação / Botafogo)

Luan Plácido Moreira da Costa, ex-jogador com passagem pelo Botafogo, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (08), depois de atropelar quatro pessoas. No caso, três ciclistas e um pedestre, sendo que dois deles ficaram com ferimentos graves. O incidente ocorreu em Vargem Grande, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A detenção ocorreu pelo fato de o ex-atleta desacatar policiais, além de promover ofensas, agressão e ser autor de dano ao patrimônio público.

O ex-jogador, de 21 anos, atuou na base do Botafogo em 2023 e conduzia um veículo pela Estrada dos Bandeirantes, quando atropelou quatro pessoas por volta das 7h30. Luan ficou no local do acidente e chamou o Corpo de Bombeiros.

Em seguida, as pessoas que se machucaram no incidente receberam socorro e foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Policiais dos batalhões de Jacarepaguá e do Recreio ficaram responsáveis por tratar a ocorrência. Inclusive, as autoridades prenderam o infrator para dar o seu depoimento em uma delegacia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Wendell de Almeida, de 28 anos, e José Cassiano, de 22 anos, estão em situação estável. Por outro lado, Ariana da Silva, 51anos, e uma segunda mulher, ainda sem identificação, apresentam quadro grave.

Ex-jogador do Botafogo teve conduta agressiva

Segundo relatos da Polícia Civil, durante o trajeto para a 42ª Delegacia de Polícia, do Recreio dos Bandeirantes, o ex-jogador do Botafogo apresentou atitudes violentas. No caso, ele foi xingou e ofendeu as autoridades, além de chutar a viatura. Com isso, Luan causou estrago no vidro interno do carro e os agentes precisaram contê-lo.

Posteriormente, quando já estava na delegacia, o ex-atleta apresentou novo comportamento agressivo com tentativas de agressão aos policiais. Por sinal, até acertou uma cabeçada em uma das autoridades e, então, foi detido. Luan também será submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O intuito é averiguar se ele estava com surto psicótico ou até mesmo sob efeito de alguma substância como álcool ou drogas.

