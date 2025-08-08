Sporting estreia com vitória sobre o Casa Pia no Português

O atual campeão da liga portuguesa estreou com o pé direito na temporada 2025/26. O Sporting venceu o Casa Pia por 2 a 0, nesta sexta-feira (8), e conquistou os primeiros três pontos na partida que deu início ao Campeonato Português. Francisco Trincão e Morten Hjulmand, um em cada tempo, balançaram a rede no Estádio Municipal de Rio Maior.

LEIA MAIS: Estêvão estreia com gol na vitória do Chelsea sobre o Bayer Leverkusen

Dessa maneira, o Sporting vai dormir na liderança do Campeonato Português, com três pontos. Ao mesmo tempo, a equipe vai esperar o decorrer dos jogos para saber em qual posição vai estar ao final desta 1ª rodada.

Por outro lado, o Casa Pia estreou na liga portuguesa com uma derrota em casa para os atuais campeões. Assim, o time segue sem somar pontos e terá que se recuperar na sequência da competição.

? 3? pontos no arranque da #LigaPortugalBetclic ? ? Trincão e Hjulmand

? 0-2 ???? // #CPACSCP pic.twitter.com/vqkOqtwcZ5 — Sporting CP (@SportingCP) August 8, 2025

1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (8/8)

Casa Pia 0x2 Sporting

Sábado (9/8)

Nacional x Gil Vicente – 11h30

Arouca x Aves – 16h30

Domingo (10/8)

Famalicão x Santa Clara – 13h

Braga x Tondela – 16h30

Moreirense x Alverca – 16h30

Segunda-feira (11/8)

Estoril x Estrela Amadora – 14h45

Porto x Vitória de Guimarães – 16h45

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.