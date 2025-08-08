Federação da Bolívia pune The Strongest por conta de rojão que atingiu jogador

Em razão do grave incidente onde a torcida organizada do The Strongest, UltraSur, atingiu um jogador da própria equipe (Juan Godoy) com um rojão, a Federação Boliviana de Futebol (FBF) puniu o clube da capital do país.

De acordo com a jornalista Jhulisa Rushel, a pena esportiva imposta pelo órgão que rege o futebol na Bolívia foi de seis jogos com os stronguistas atuando sem público.

Além disso, uma punição de caráter financeiro também foi aplicada ao clube no valor de 75 salários mínimos do país, o que equivale a 206.250 bolivianos. Na cotação vigente, uma sanção da ordem de R$ 159,8 mil.

Relembre o caso

O fato em questão ocorreu no último domingo (3), em partida entre The Strongest e Blooming, na capital boliviana, pela 16ª rodada do Clausura local. Nesse sentido, quando o confronto já se encaminhava para seu final, aos 47 minutos do segundo tempo, a torcida organizada do The Strongest começou a soltar fogos de artifício em forma de comemoração ao resultado positivo parcial de 3 a 2.

Porém, alguns desses projéteis foram na direção do gramado e um deles atingiu Godoy na região da perna, o levando imediatamente ao solo. De acordo com o boletim médico emitido no dia seguinte, o atleta de 36 anos foi diagnosticado com uma distensão muscular na perna direita em razão do impacto do rojão que veio de fãs de sua própria equipe.

Diante da repercussão que o caso tomou, a organizada emitiu um comunicado onde explicou como a situação ocorreu, assegurando se tratar de evento acidental. O triste cenário teria sido motivado pelo fato de uma das baterias de fogos de artifícios usada para a festa pós-vitória do The Strongest ter caído justamente na direção dos atletas:

“Gostaríamos de nos dirigir a todos os torcedores para expressar nossas sinceras desculpas pelos eventos que ocorreram (…) Nunca foi nossa intenção causar danos a qualquer jogador ou membro da equipe técnica.”

