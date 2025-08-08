Lucas Moura celebra retorno aos gramados pelo São Paulo: ‘Um dos maiores desafios da minha carreira’

O São Paulo tem uma grande novidade para encarar o Vitória, na noite deste sábado (09). Lucas Moura foi liberado pelo departamento médico e voltará a ser relacionado após três meses afastado por uma lesão. A tendência é que o jogador comece a partida no banco de reservas.

Nesta semana, Lucas comemora 15 anos de carreira. O jogador destacou que não há maneira melhor de celebrar a data e pontuou o tratamento da lesão como um dos maiores desafios de sua trajetória. Além disso, o atacante ressaltou a alegria de defender o Tricolor.

“O tempo passou, conquistei muitas coisas na vida profissional e pessoal. Mas a alegria de defender o São Paulo continua a mesma. Não tem presente melhor para comemorar esta data. Fazer o que eu amo, representar o São Paulo. Acho que foi um dos maiores desafios da minha carreira em termos de lesão. Mas são coisas que fazem parte da vida do atleta”, afirmou.

Lucas atuou pela última vez no dia 06 de maio, no confronto contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Na partida, o atacante lesionou o joelho direito pela segunda vez e iniciou a recuperação. Entretanto, o jogador teve que passar por um procedimento no local por conta das dores, que não passavam. Após não ter mais incômodos na região, o atleta recebeu a liberação para retornar aos gramados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.