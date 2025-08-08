Técnico do Liverpool já admite perder Darwin Núñez

Até esta sexta-feira (8), as informações envolvendo uma abordagem do Al-Hilal para tirar Darwin Núñez do Liverpool caminhavam apenas pela grande mídia. Porém, as palavras recentemente ditas pelo técnico do clube inglês, Arne Slot, deram o tom de que o negócio tem boas possibilidades de concretização.

Durante entrevista coletiva, o comandante dos Reds foi bastante sincero ao comentar a situação do atacante uruguaio de 25 anos. Isso porque, mesmo dando garantia de que está contente com o atual elenco, ele trabalha com a possibilidade de saída de Núñez no futuro próximo.

“Eu e nós estamos muito felizes com o elenco que temos, e há todos os motivos para isso, já que vencemos a liga na última temporada. Claro, jogadores saíram, mas também trouxemos reforços, e os jovens estão indo bem”, comemorou o treinador, acrescentando:

“No momento, Darwin pode realmente sair, mas nada foi assinado ainda, então talvez seja preciso esperar alguns dias até que tudo esteja concluído. Mas sim, existe a chance de ele ir embora.”

Para tirar o atleta que está desde 2022 nos Reds, a representação saudita fez uma proposta de 53 milhões de euros (equivalente a R$ 335,2 milhões, na atual cotação). Nesse sentido, mesmo o valor representando 32 milhões de euros (R$ 202,3 milhões) a menos do que os ingleses pagaram para contratar Darwin junto ao Benfica, em julho de 2022, o planejamento do Liverpool já está nitidamente voltado para um novo nome do setor. Mais especificamente, o sueco Alexander Isak, figura em clara “rota de colisão” com o Newcastle.

