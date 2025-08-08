Lucas Piton volta a ser decisivo para o Vasco

Um dos pilares do Vasco, Lucas Piton voltou a ter papel decisivo. Afinal, o lateral-esquerdo participou de dois dos três gols da vitória sobre o CSA por 3 a 2, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o jogador mostrou porque é o termômetro do time.

Lucas Piton criou quase todas as principais chances do Vasco na vitória sobre o CSA. O lateral-esquerdo foi bastante acionado e gerou boas oportunidades. Dessa forma, o Cruz-Maltino marcou dois dos três gols. No primeiro, Piton cruzou, Islan afastou mal e Rayan aproveitou a sobra. Já no terceiro, o camisa 6 deu assistência para Tchê Tchê.

Na temporada, Lucas Piton soma 38 jogos e oito assistências. Desde que chegou ao Vasco em 2023, o lateral-esquerdo atuou em 139 partidas, marcou sete gols e deu 23 assistências. Na temporada, é o jogador do time com mais assistências (5), mais chances criadas (38) e mais chances claras criadas (7). Portanto, quando está bem, é boa notícia para o Gigante da Colina.

Com a vitória sobre o CSA, o Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Atlético, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão. Contudo, Lucas Piton desfalcará o time, afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e terá que cumprir suspensão.

