Com gol no fim, Ferroviária vence o Amazonas e salta na tabela da Série B

A Ferroviária conquistou sua segunda vitória consecutiva na Série B. A equipe venceu o Amazonas por 2 a 1, em casa, na noite desta sexta-feira (8). Com este importante resultado, o time paulista dá um grande salto na tabela, sobe para o nono lugar, com 27 pontos, e se afasta do perigo. Já o Amazonas, por sua vez, continua na lanterna, com 21 pontos.

O jogo

O time da casa começou melhor a partida e abriu o placar logo aos dez minutos. O centroavante Carlão marcou de cabeça e colocou a Ferroviária na frente. O Amazonas, contudo, equilibrou as ações e reagiu muito bem. A equipe visitante, inclusive, chegou a acertar o travessão em uma bela cobrança de falta.

O segundo tempo, no entanto, começou de uma forma totalmente eletrizante. Com menos de um minuto de jogo, o atacante Henrique Almeida empatou para o Amazonas. A Ferroviária sentiu o golpe, mas quase marcou o segundo gol em seguida. O time da casa, de fato, desperdiçou uma chance claríssima de voltar à frente no placar.

Após o grande susto, a equipe da casa voltou a pressionar o adversário. A Ferroviária, então, criou as melhores chances para vencer o jogo. Em uma delas, o goleiro Pedro, do Amazonas, fez uma defesa espetacular. Pouco depois, o atacante Ronaldo ainda acertou o travessão em um chute forte de longe.

A grande insistência da Ferroviária, em resumo, foi premiada já no final. Aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante Thayllon marcou o gol da vitória. O resultado de 2 a 1, enfim, foi fundamental para o time paulista. O triunfo, portanto, afasta a equipe da zona de rebaixamento e complica ainda mais o Amazonas.

Jogos da 20ªrodada da Série B

Sexta (08/8)

Ferroviária 2 x 1 Amazonas

Coritiba x Chapecoense – 21h35

Sábado (09/8)

América-MG x Remo – 16h

Goiás x Operário – 18h30

Volta Redonda x Novorizontino – 20h30

Domingo (10/8)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11/8)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12/8)

CRB x Athletic – 19h30

