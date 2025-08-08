Ceará confirma chegada de Zanocelo, emprestado pelo Santos

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (08) a chegada do meia Vinícius Zanocelo. O jogador chega ao Vozão por empréstimo do Santos até o final da temporada. Esse é o segundo reforço do Alvinegro nesta janela de transferências, já que o clube anunciou o meia Vina nos últimos dias.

Zanocelo chega ao Ceará após permanecer emprestado ao Estoril, de Portugal, nas últimas duas temporadas. Por lá atuou em 46 jogos e marcou três gols. Ao retornar ao Santos, não encontrou espaços no elenco e foi liberado para encontrar um novo clube.

Zanocelo agora é o do Vozão! ?????? O novo contratado chega para reforçar o meio-campo do Time do Povo. Seja bem-vindo!#CearáSC pic.twitter.com/4EPnBFVqtf — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 8, 2025

O jogador já acumula uma passagem pela capital cearense. Em 2023, Zanocelo defendeu o Fortaleza, também emprestado pelo Santos. Pelo Leão, atuou em doze partidas e marcou um gol.

No elenco alvinegro, Zanocelo disputará posição com Lucas Lima, Fernando Sobral, Dieguinho, Lourenço e Richardson. A diretoria do Vozão, no entanto, segue ativa no mercado e ainda busca dois pontas e um centroavante para encorpar o time.

