Flamengo inscreve reforços na Libertadores; veja a lista

Filipe Luís terá os cinco reforços à disposição nas oitavas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores. Afinal, o Rubro-Negro agitou o mercado nesta janela de transferências com saídas e chegadas. Aliás, os cinco reforços contratados desde o Mundial de Clubes estão à disposição do técnico Filipe Luís para os confrontos contra o Internacional, nos dias 13 e 20.

Emerson Royal, Jorginho, Saúl, Samuel Lino e Carrascal são as novidades do Flamengo na lista de inscritos da Libertadores. Dessa forma, eles entraram nos lugares de Felipe Lima, Jorge Mora, Rayan Lucas, além de Gerson e Wesley, que foram negociados. Dos reforços, Carrascal é o único que ainda não estreou. Contudo, isso deve ocorrer em breve.

O Flamengo enfrenta o Internacional, no dia 13, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já a partida de volta será no dia 20, no mesmo horário, no Beira-Rio. Eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem somente a competição continental e o Brasileirão pela frente.

Inscritos do Flamengo na Libertadores:

Goleiros: Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, Da Mata, Carbone, Iago, João Victor

Laterais-direitos: Varela, Emerson Royal, Daniel Sales, Gusttavo

Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Alex Sandro

Volantes: Erick Pulgar, Saúl, De la Cruz, Jorginho, Allan, Evertton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves, Luiz Felipe

Meias: Arrascaeta, Carrascal, Lorran, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jheferson

Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael, Plata, Felipe Teresa, Shola, Wallace Yan, Camargo e Douglas

