‘Era a única economia da minha vida’, diz Cláudio Adão sobre golpe de advogada

O ex-atacante Cláudio Adão, de 70 anos, acusa a advogada Joana Prado de ter aplicado um golpe. O ídolo do futebol carioca, que passou pelos quatro grandes times do Rio, afirma que ela sumiu com todos os seus investimentos. O valor, de R$ 155 mil, era a “única economia” de toda a sua vida, segundo ele. A advogada, que já responde a outros inquéritos, não responde suas mensagens há mais de um ano. A família, portanto, entrou com uma ação na Justiça contra ela.

A esposa do jogador, Paula Barreto, contou como tudo começou. A advogada se aproximou do casal e ofereceu um investimento com rendimentos melhores. O casal, então, aplicou todas as suas economias com ela ao longo do tempo.

“Quando a gente pediu o dinheiro de volta (…) ela disse: ‘Não tô podendo agora, porque confiscaram tudo da minha conta'”, explicou Paula.

O casal, de fato, precisava do dinheiro para despesas muito urgentes. Eles contavam com o valor para o tratamento de Parkinson de Cláudio Adão. Em sua última mensagem enviada, o ex-jogador fez um apelo dramático.

“Esse dinheiro é a única economia que eu consegui fazer em toda a minha vida”, escreveu Adão, explicando que a situação agravava sua saúde.

Além de todo o prejuízo financeiro, a família do ex-atleta se sente traída. A advogada, segundo eles, tinha entrado para o convívio familiar e social.

“A gente se sente traído. Entrou na nossa família. Era tudo mentira”, disse Paula.

A esposa do ex-jogador, inclusive, suspeita de um esquema ainda maior:

“A gente acreditou que ela nunca teve dinheiro investido (…) Tipo uma pirâmide.”

Caso de Cláudio Adão não é isolado

O caso de Cláudio Adão, contudo, não parece ser um fato isolado. Joana Prado já responde a dois inquéritos na Polícia Federal por outras acusações. Ela é investigada por supostamente fazer retiradas indevidas do FGTS de outros jogadores. Outro advogado, Theotônio Chermont alega que ela lhe deve R$ 250 mil em honorários não pagos.

Por fim, a defesa de Joana Prado enviou uma nota para a imprensa. Nela, a advogada “reconhece que enfrenta dificuldades financeiras”. Ela alega, contudo, que a origem do problema “está relacionada a um golpe do qual foi vítima”. Por fim, a nota reitera com veemência que “não houve má-fé ou intenção de causar prejuízos” a seus clientes.

A respeito da matéria veiculada nesta data envolvendo o nome da advogada Joana Prado, sua defesa vem a público esclarecer:

Joana Prado reconhece que enfrenta dificuldades financeiras, cuja origem está relacionada a um golpe do qual foi vítima. A advogada apresentou notícia-crime à Polícia Federal e aguarda a conclusão das investigações pelas autoridades competentes.

Quanto a eventuais falhas em sua gestão profissional, informa que já estão sendo tomadas as providências necessárias para a devida reparação. Lamenta, sinceramente, qualquer transtorno causado a clientes ou parceiros.

Reitera-se, com veemência, que não houve má-fé ou intenção de causar prejuízos. Todas as situações estão sendo tratadas com transparência, responsabilidade e seriedade”.

