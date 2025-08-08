Aníbal Moreno pede desculpas à torcida do Palmeiras após expulsão no Dérbi

O volante Aníbal Moreno usou as redes sociais para se desculpar com a torcida do Palmeiras após a expulsão no clássico contra o Corinthians. O argentino recebeu o cartão vermelho aos 15 minutos do primeiro tempo depois de acertar uma cabeçada em José Martínez. O lance foi determinante para a eliminação alviverde na Copa do Brasil.

“Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para todos nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem. O dia de ontem foi difícil, pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado”, ressaltou o jogador.

Após a expulsão, o Moreno admitiu o erro e prometeu que vai trabalhar muito para os próximos desafios da temporada.

“Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais pra enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.